Американская певица Дженнифер Лопес в откровенном наряде посетила показ модного дома Zuhair Murad, который проходил в рамках Недели высокой моды в Париже. Снимки с мероприятия публикует WWD.

56-летняя знаменитость пришла на дефиле в расшитом камнями и пайетками белом жакете с декольте до пупка, а также мини-юбке с бахромой. Среди прочего исполнительница надела ювелирные изделия с бриллиантами, а завершали образ солнцезащитные очки.

В июне Дженнифер Лопес оконфузилась на премьере фильма из-за платья. Когда звезда покидала мероприятие, шлейф одежды зацепился за тротуар, и она была вынуждена присесть, чтобы освободиться. Впоследствии на помощь артистке пришла ассистентка, и Лопес села в ожидающий ее автомобиль, помахав на прощание фанатам.