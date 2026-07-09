Блогерша показала преображение за 760 тыс. руб. и возмутила зрителей

Блогерша Джина Нокс из США показала преображение от стилиста за сотни тысяч рублей и возмутила зрителей. Видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

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Вначале девушка продемонстрировала, как одевалась сама. Она предстала перед камерой в нескольких облегающих джинсах с дырами и в розовых и в черно-белую клетку брюках, в которые заправляла рубашки и футболки. Также юзерша примерила серебристое макси-платье с пайетками в сочетании с ярко-зеленой шубой и черную юбку с цветочным принтом.

Затем Нокс запечатлела обновленный гардероб в нейтральных оттенках. Он включал в себя черные и серые асимметричные брюки, голубые рубашки, белый костюм с мешковатыми штанами, а также аксессуары и украшения. Автор поста отметила, что заплатила стилисту 10 тысяч долларов (примерно 760 тысяч рублей). При этом в данную сумму не входила стоимость одежды.

Ролик набрал 1,4 миллиона просмотров. «Мне больше нравятся наряды "до"», «ChatGPT мог бы сделать это бесплатно!», «Ты рада выглядеть неряшливо?», «Убрали все цвета из вашего гардероба», «Я бы за это и 20 центов не заплатила», «Ты могла просто открыть Pinterest», «10 тысяч? За ЭТО?» — заявили пользователи.

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