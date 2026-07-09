Россияне стали «притягивать деньги» с помощью свадеб

Большинство россиян соблюдают свадебные приметы, чтобы добиться финансового благополучия в семье. Об этом «Газете.Ru» рассказали в платежном сервисе Апельсин.

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«Самыми популярными свадебными денежными приметами оказались осыпание жениха и невесты крупой при выходе из церкви или ЗАГСа, наличие при себе наличных в день свадьбы, а также монета в ботинке жениха и в бокалах молодоженов», — рассказали эксперты сервиса.

Они также добавили, что большинство опрошенных считают традицию дарить деньги важной для финансового благополучия.

«Для респондентов самый желанный свадебный подарок — наличные в конверте. Жители страны соблюдают приметы из-за веры в финансовое благополучие, суеверий, рекомендаций близких, трендов и для снижения тревоги. Около двух третей опрошенных вспоминают о них во время подготовки к свадьбе, а часть — в день свадьбы. Более половины респондентов считают соблюдение свадебных денежных примет семейной традицией, четверть — развлечением, а еще часть — реальным способом привлечь достаток», — объяснили специалисты.

Согласно опросу россияне считают, что для сохранения финансового благополучия необходимо обсуждать траты друг с другом, не брать необдуманные кредиты, использовать выгодные способы оплаты и получать кешбэк за покупки.