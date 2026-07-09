Россияне стали «притягивать деньги» с помощью свадеб

Россияне стали чаще соблюдать денежные приметы на свадьбе из-за тревоги
Большинство россиян соблюдают свадебные приметы, чтобы добиться финансового благополучия в семье. Об этом «Газете.Ru» рассказали в платежном сервисе Апельсин.
«Самыми популярными свадебными денежными приметами оказались осыпание жениха и невесты крупой при выходе из церкви или ЗАГСа, наличие при себе наличных в день свадьбы, а также монета в ботинке жениха и в бокалах молодоженов», — рассказали эксперты сервиса.
Они также добавили, что большинство опрошенных считают традицию дарить деньги важной для финансового благополучия.
«Для респондентов самый желанный свадебный подарок — наличные в конверте. Жители страны соблюдают приметы из-за веры в финансовое благополучие, суеверий, рекомендаций близких, трендов и для снижения тревоги. Около двух третей опрошенных вспоминают о них во время подготовки к свадьбе, а часть — в день свадьбы. Более половины респондентов считают соблюдение свадебных денежных примет семейной традицией, четверть — развлечением, а еще часть — реальным способом привлечь достаток», — объяснили специалисты.
Согласно опросу россияне считают, что для сохранения финансового благополучия необходимо обсуждать траты друг с другом, не брать необдуманные кредиты, использовать выгодные способы оплаты и получать кешбэк за покупки.
«Более того, важно соблюдать денежные приметы и следовать своей интуиции. Помимо этого, респонденты верят, что в начале брака нужно создать финансовую подушку безопасности, накопить на собственное жилье, а также закрыть имеющиеся кредиты и долги», — резюмировали они.