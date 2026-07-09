Кислород для кожи: что такое оксигенотерапия и кому она нужна

В погоне за молодостью мы готовы терпеть многое: агрессивные пилинги, лазерные шлифовки, «уколы красоты»... Но есть процедура, которая действуют иначе: не травмирует, не требует реабилитации и дает мгновенный результат. Разбираемся, как она работает и насколько эффективна.

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Дышит ли кожа

Наша кожа — это не только барьер, но и активный орган, которому для нормальной работы нужен кислород. Клетки эпидермиса получают его из крови, и этот процесс влияет на выработку коллагена, скорость регенерации и общее состояние лица. В условиях города, стресса и недосыпа микроциркуляция ухудшается, ткани испытывают гипоксию. Как результат — тусклый цвет и потеря упругости.

Логика оксигенотерапии проста: если добавить кислород извне, клетки заработают быстрее. Однако поверхностное нанесение не дает долговременного эффекта. Поэтому современная косметология пошла другим путем.

Как это работает

Цель оксигенотерапии в косметологии — не просто насытить кожу кислородом, но и простимулировать метаболическую активность клеток, то есть их способность его усваивать. Поэтому в этой аппаратной методике косметический кислород, соединенный с витаминами и сыворотками, вводится в кожу при помощи специального оборудования — оксигенератора. Он преобразует жидкие составы в микрочастицы и подает смесь на кожу под давлением. Благодаря этому капилляры расширяются, что способствует насыщению поверхностных слоев кожи кислородом и более глубокому проникновению ухода. Но действие процедуры этим не ограничивается. Попадая в зону обработки, косметический кислород создает временное повышение парциального давления в тканях, которое, в свою очередь, усиливает процесс клеточного обновления, стимулирует выработку коллагена и в разы увеличивает эффективность вводимых «коктейлей». Кроме того, благодаря высокому давлению, поверхность кожи механически очищается от ороговевших клеток и себума. Поэтому эту методику можно назвать комплексной.

Классическая салонная оксигенация проходит в несколько этапов: очищение, легкий пилинг, нанесение уходового «коктейля», обработка кислородом под давлением. Процедура занимает 30-40 минут, реабилитации нет — сразу можно краситься и жить обычной жизнью.

Кому это подходит

Косметологическая оксигенотерапия — процедура неинвазивная, поэтому у нее почти нет противопоказаний, кроме острых воспалений и индивидуальной непереносимости компонентов ухода. Это делает ее идеальным выбором для:

Экспресс-подготовки к важному событию. Реабилитация не требуется, а эффект заметен сразу: один сеанс — и лицо выглядит отдохнувшим и сияющим.

Реабилитация не требуется, а эффект заметен сразу: один сеанс — и лицо выглядит отдохнувшим и сияющим. Обладателей чувствительной кожи. Процедура не повреждает эпидермис, не вызывает шелушения и красноты.

Процедура не повреждает эпидермис, не вызывает шелушения и красноты. Тех, кто боится игл. Это отличный мягкий антивозрастной уход без боли. Конечно, он не заменит лазерную шлифовку или хирургический лифтинг, но заметно улучшит текстуру, разгладит мелкие морщины и увлажнит кожу.

Это отличный мягкий антивозрастной уход без боли. Конечно, он не заменит лазерную шлифовку или хирургический лифтинг, но заметно улучшит текстуру, разгладит мелкие морщины и увлажнит кожу. Обладателям акне. Бактерии, провоцирующие воспаление, анаэробны — они размножаются в бескислородной среде закупоренной сальной железы. Поэтому оксигенотерапия буквально лишает их среды обитания, снимая воспаления без агрессивных кислот и ретиноидов.

Бактерии, провоцирующие воспаление, анаэробны — они размножаются в бескислородной среде закупоренной сальной железы. Поэтому оксигенотерапия буквально лишает их среды обитания, снимая воспаления без агрессивных кислот и ретиноидов. Обладателям купероза и отечности. Кажется, что высокое давление может травмировать хрупкие сосуды, но на самом деле оно оказывает мягкий лимфодренажный эффект и постепенно укрепляет стенки сосудов.

Минусы процедуры

Хотя оксигенотерапия нетравматична, делать ее можно не всем. Существуют абсолютные противопоказания по состоянию кожи: острые воспаления, герпес в активной стадии, онкология (особенно меланома и саркома), тромбофлебит и тяжелые формы гипертонии.

Для борьбы с выраженными возрастными изменениями 1-2 посещений будет недостаточно, потребуется курс хотя бы из 5-10 процедур — точное количество назначает врач.

Как и у любой другой аппаратной методики, эффективность оксигенотерапии во многом зависит от качества оборудования и квалификации врача. Поэтому перед процедурой стоит проверить, сертифицирована ли система и насколько опытный специалист будет ее использовать.

Прежде чем начинать курс оксигенотерапии, важно понять, какую цель вы перед собой ставите. Эти процедуры имеют мгновенный, накопительный, но недолговечный эффект, поэтому вряд ли смогут заменить «тяжелую артиллерию» косметологии. Но если вы стремитесь найти мощное дополнение к своей системе повседневного ухода, то оксигенотерапия может дать прекрасные результаты.