Как уложить волосы подружкам невесты, чтобы прическа не развалилась к ночи

Свадебный день длится в среднем 12-14 часов: сборы, церемония, прогулка, банкет, танцы до утра. Подружки невесты находятся, обычно, в центре событий, помогают виновнице торжества, попадают почти в каждый кадр фотографа и ни на минуту не останавливаются.

Прическа в таких условиях должна держать форму без постоянного контроля, не бояться ветра на улице и жары в зале. Мы отобрали варианты укладок, которые остаются безупречными до финального аккорда вечера, и снабдили их практическими рекомендациями по самостоятельному исполнению.

Растрепанный пучок с выпущенными прядями

Собранные волосы выглядят аккуратно и элегантно, но гладкий пучок может казаться слишком строгим для праздничного мероприятия. Сделайте его намеренно небрежным: выпустите несколько прядей у лица, создайте легкую асимметрию. Такая укладка прощает мелкие погрешности и не требует идеальной гладкости.

Чтобы повторить, соберите волосы в хвост на затылке или чуть ниже, закрутите жгут и оберните вокруг резинки, закрепив шпильками. Кончики оставьте свободными и слегка растрепите. Фиксируйте лаком средней стойкости, но не переусердствуйте, пучок должен выглядеть живым.

Пляжные волны для расслабленного образа

Эта укладка идеальна для свадеб на побережье или на открытом воздухе. Волосы выглядят так, будто вы вышли из пучины морской аки Русалочка, — естественно и непринужденно. Самый надежный способ получить такие волны без термоприборов: заплетите на ночь влажные волосы в мелкие косички, утром распустите, пройдитесь пальцами для разделения прядей и зафиксируйте текстурирующим спреем. Укладка не боится ветра и активных движений, держится до 12 часов благодаря естественной текстуре завитков.

Легкие локоны на круглую расческу

Более элегантный вариант волн — мягкие локоны, созданные с помощью брашинга. Намотайте прядь на круглую расческу, прогрейте феном, дайте остыть, затем осторожно раскрутите и завейте конец в спираль. Когда все пряди обработаны, разберите локоны пальцами, не расчесывая, чтобы сохранить упругую структуру.

Перед укладкой нанесите термозащитный спрей и мусс для объема. Такие волны выглядят женственно и держатся весь день, особенно если перед снятием с расчески дать каждой пряди полностью остыть.

Французский пучок с предварительной завивкой

Френч-твист — один из трендов последних сезонов, включая свадебных. Для его создания не нужны сложные приспособления, достаточно крабика или длинной французской шпильки. Соберите волосы в низкий хвост, затем закрутите их в жгут и поднимите вверх, формируя спираль, закрепите заколкой. Чтобы придать прическе объем и фактуру, предварительно завейте волосы на плойку. Завитки, собранные в жгут, создают интересную игру света и тени, делая пучок более сложным визуально.

Укладка-шлем для короткой длины

Обладательницам стрижек типа боб или пикси подойдет гладкая укладка с эффектом влажного блеска. Нанесите фиксирующий гель на чистые влажные волосы, распределите по всей длине и зачешите пряди назад мелкой расческой. Движения должны быть плавными, чтобы добиться ровной поверхности без пузырьков. Гель обеспечивает жесткую фиксацию, которая не требует коррекции в течение дня. Добавьте яркую заколку, цветок или повязку, чтобы укладка выглядела празднично, а не повседневно.

Голливудские локоны без разбора

Крупные, ровные волны — классика вечерних выходов. Для их создания используйте плойку с диаметром 32-38 миллиметров или брашинг большого размера. Главное правило: после накрутки не трогайте прядь руками, пока она не остынет полностью. Только тогда аккуратно снимите локон с плойки и зафиксируйте лаком. Не разделяйте кудри пальцами, они должны лежать плотными рядами. Такая укладка требует терпения, но результат оправдывает затраты: локоны не теряют форму до глубокой ночи, если перед укладкой нанести пенку и высушить волосы до конца.

Низкий гладкий пучок

Самый простой и надежный вариант для подружек, которые не хотят думать о прическе в течение вечера. Соберите волосы в хвост на уровне затылка, слегка сбрызните гелем для приглаживания, затем скрутите хвост в тугой жгут и оберните вокруг основания. Закрепите шпильками, пряча концы внутрь. Гладкий пучок не требует украшений, но при желании добавьте тонкую металлическую заколку или живые цветы. Он одинаково хорошо смотрится с открытыми плечами и с закрытым платьем.

Гладкий хвост с эффектом мокрых волос

Тренд сезона — ультрагладкий хвост, собранный на макушке или на затылке. Для этой укладки понадобится гель сильной фиксации и расческа с частыми зубьями. Нанесите гель на волосы по всей длине, зачешите все пряди назад, уберите в хвост и обмотайте основание тонкой прядью, чтобы скрыть резинку. Поверхность должна быть зеркально ровной. Гладкий хвост не сбивается и не теряет форму, но требует безупречного состояния волос — секущиеся концы будут заметны. Подходит для смелого макияжа с акцентом на глаза.

Коса «рыбий хвост» с минимальным декором

Эта разновидность плетения выглядит сложной, но на деле проста: разделите волосы на две части и поочередно перекладывайте тонкие пряди с края одной половины в середину другой. Для праздника косу лучше делать не тугой, а слегка вытягивая звенья для объема. Закрепите прозрачной резинкой или лентой в тон платья. Рыбий хвост держится несколько часов без потери формы, а если выпустить пару прядей у лица, прическа станет романтичной и воздушной.

Объемная укладка на корнях

Если ваши волосы от природы не имеют густоты, добавьте прикорневой объем с помощью мусса. Нанесите продукт на влажные корни, высушите феном с брашингом, оттягивая пряди вертикально вверх. После этого можно оставить волосы распущенными или собрать в низкий хвост с объемной макушкой. Такой прием визуально увеличивает плотность шевелюры и делает силуэт более женственным. Главное — не переборщить с муссом, чтобы не создать эффект неопрятных слипшихся прядей.