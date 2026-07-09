Стилист назвал пять вещей, без которых не обойтись этим летом

Сегодня мир отмечает неофициальный, но популярный праздник — День моды. «Вечерняя Москва» пообщалась со стилистом-имиджмейкером Маргаритой Фридеман и узнала о трендах этого лета в фешен-индустрии.

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Сегодня мир моды перестал диктовать жесткие правила. Фешен-индустрия стала склоняться к комфорту и удобству, а современные модницы и модники — делать акцент на поиске собственного стиля, который будет отвечать образу жизни и личным предпочтениям. Имиджмейкер Маргарита Фридеман рассказывает, что текущий сезон — отличное время, чтобы прислушаться к себе и остаться в тренде.

Этим летом в моде спокойная элегантность. Это значит, что популярны продуманный минимализм, натуральные ткани, а также простые и свободные силуэты, которые легко комбинируются между собой, — отмечает эксперт.

В этой же связи актуальны сразу несколько стилей. Так, например, в текущем сезоне можно присмотреться к сафари или морскому стилю. Выезжать на курорт для этого необязательно! Сегодня вещи, которые обычно ассоциируются у нас с пляжным отдыхом, например вязаные топы или плетеные сумки, отлично сочетаются с городской эстетикой, внося свои коррективы и освежая офисные и деловые образы. Помимо этого, присмотреться можно и к минимализму 1990-х годов. Его атрибуты — простые формы, нейтральные цвета, отсутствие декора и натуральные ткани.

Если вы находитесь в поиске своего стиля, то приглядеться стоит и к бохо. Однако сегодня в моде его обновленная версия, лишенная театральности, — заключает стилист. Тем не менее главное правило этого лета — следовать своим желаниям.

Голубая рубашка

Совсем недавно главным атрибутом базового гардероба считалась белая рубашка, но сегодня пальму первенства уверенно забирает голубая. Такой вариант выглядит мягче и расслабленнее, чем белый, а также делает внешний вид более интересными глубоким. Помимо этого, такая рубашка — вполне самостоятельный и универсальный элемент гардероба. Можно присмотреться к приталенным вариантам или моделям из льна или хлопка.

Сетчатые балетки

Балетки, выполненные из сетки, — очень сложный элемент гардероба, но и достаточно популярный. Чтобы обувь выглядела действительно стильно, лучше выбирать однотонные модели спокойных оттенков без обилия декоративных элементов. В таком случае подобные балетки станут отличным дополнением к женственным платьям, широким брюкам, джинсам или бермудам.

Брюки-алладины

Брюки-алладины стали появляться в гардеробе современных модниц еще прошлым летом, однако сейчас приобрели особую популярность. Модели отличаются от тех, что были эталоном стиля в 2010-е годы. Современные брюки-алладины стали более лаконичными и благородными. Стилисты делают выбор в пользу натуральных и струящихся тканей. Одно из основных преимуществ — свободный силуэт, актуальный для жаркой погоды.

Вьетнамки

Еще недавно такую обувь выбирали исключительно для пляжного отдыха. Сегодня же вьетнамки — часть повседневного стиля. Лаконичные и минималистичные модели вполне уместны для города. Более того, они сочетаются как с расслабленными образами, так и с более офисными и деловыми. Главное — выбрать удачный вариант. Например, из кожи, замши или на каблуке.

Капри

Этим летом снова в моде и капри. Их возвращение — важное событие в фешен-индустрии. В отличие от 2000-х годов, сейчас дизайнеры предлагают совершенно новую интерпретацию этого элемента гардероба. Сегодня слегка зауженные или прямые модели длиной до середины икры носят с оверсайз-жакетами, рубашками свободного кроя, минималистичными жилетами и обувью на небольшом каблуке. Такое сочетание позволяет создавать элегантные современные образы.

Пляжные сумки и сумки-корзины

Этим летом современные модницы отдают предпочтение не миниатюрным дамским сумочкам, а пластиковым сумкам-корзинам или моделям из рафии, ротанга и кожи с плетением. Они добавляют образу легкость и ощущение расслабленности. Особенно выигрышно такие аксессуары смотрятся с льняными костюмами, хлопковыми платьями, денимом светлых оттенков и минималистичной обувью.