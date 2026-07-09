Эксперт оценил новый показ Chanel фразой «худшее и унылое»

Российский стилист Владислав Лисовец оценил новый показ французского бренда Chanel фразой «худшее и унылое». Пост на данную тему появился в его Telegram-канале.

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Специалист оценил шоу марки, прошедшее в рамках Недели высокой моды в Париже. Он счел неинтересной продемонстрированную коллекцию, сравнив ее с творениями итальянского модного дома Giorgio Armani.

«Ощущение, что какой-то дизайнер из Armani тихонечко перебрался в Chanel вместе со своим старым сундуком с зарисовками из прошлого», — заявил эксперт, приложив фото манекенщиц с указанного дефиле.

В июне стилист Владислав Лисовец призвал не сочетать майки-алкоголички с трениками.