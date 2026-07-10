Кайли Дженнер шокировала публику откровенной фотосессией в бикини

28-летняя звездная бизнесвумен предстала в провокационных образах вместе с основательницей бренда белья Франческой Айелло.

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Презентация коллекции прошла в формате яркой фото- и видеосъемки, кадры которой Дженнер опубликовала в соцсетях. На снимках подруги позируют в хромированных розовых бикини на фоне размытого сада с разбрызгивателями.

«Второй раз с Франческой — и он оказался еще более сюрреалистичным», — подписала публикацию Кайли.

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Ранее сообщалось, что бывшая сотрудница Кайли Дженнер подала иск против звезды. Женщина утверждает, что в ноябре 2024 года устроилась на работу в штат, а уже через месяц сообщила работодателю о своей беременности — третьем месяце. Однако, по ее словам, под Новый год руководство заставило её в одиночку переносить тяжёлые продукты на улицу и в гору без какой-либо помощи.

После этого у истицы якобы начались головокружение и одышка, которые привели к нервному срыву и последующему выкидышу. Кроме того, женщина заявляет, что после трагедии ее обвинили в беспорядке на кухне.

Сейчас бывший повар требует компенсацию морального и материального ущерба в неустановленном размере, а также утверждает, что была незаконно уволена и не получила зарплату вовремя. Представители Кайли Дженнер пока не комментируют ситуацию.