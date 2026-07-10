Озвучены главные тренды мужской моды весны 2027 года

Стилист и ведущий программы «Модный приговор» Александр Рогов подвел итоги мужской Недели моды и назвал главные тенденции сезона весна-лето 2027. Своими наблюдениями эксперт поделился в телеграм-канале.

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По словам Рогова, в новом сезоне особое внимание дизайнеры уделили бирюзовому цвету, трикотажным жилетам с орнаментом и ультракоротким шортам.

«Ловите подборку нескольких трендов из мужских коллекций сезона весна/лето — 2027. Бирюзовый цвет, трикотажные жилетки с орнаментом, микрошорты», — написал стилист.

Публикацию Рогов сопроводил фотографиями с модных показов, на которых представлены образы с ключевыми элементами нового сезона.

Ранее стилист Александр Рогов назвал наряд Бейонсе на Met Gala перегруженным и безвкусным. Звезда пришла на мероприятие впервые за долгое время. Она выбрала платье от французского дизайнера Оливье Рустена.