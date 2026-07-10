Зендая вышла в свет в бельевом платье с разрезом

Актриса Зендая посетила премьеру фильма «Одиссея» в Париже. Об этом сообщает WWD.

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Зендая предпочла для выхода белое бельевое платье с глубоким декольте и разрезом на животе. Образ дополнила пышная накидка, туфли на высоких каблуках и колье. Волосы ей уложили в пучок с косой и сделали вечерний макияж с голубыми тенями.

© globallookpress

6 июля Зендая посетила фотоколл в поддержку фильма в Лондоне. Актриса, сыгравшая главную роль в «Одиссеи», выбрала для закрытого мероприятия белое макси-платье Jacquemus с вырезом на спине и разрезом. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость дополнила образ платком, массивными золотыми серьгами, кольцами и туфлями на каблуках. Ей сделали макияж в естественном стиле.

До этого Зендая и Том Холланд вышли в свет в Берлине в рамках пресс-тура «Человек-паук: Совершенно новый день». Актриса позировала перед фотографами в черном кожаном костюме, который состоял из топа с декольте и макси-юбки.