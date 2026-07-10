Энн Хэтэуэй появилась на публике в платье с кожаным лифом

Беременная Энн Хэтэуэй стала гостьей премьеры фильма «Одиссей» в Париже. Об этом сообщает WWD.

© globallookpress

Энн Хэтэуэй предпочла для выхода коричневое платье с лифом из кожи и юбкой со шлейфом, Образ дополнили туфли и ожерелье. Волосы ей уложили локонами и собрали пряди в пучок, а также сделали вечерний макияж со стрелками и тенями.

© globallookpress

На премьере также появились Зендая, Шарлиз Терон, Мэтт Деймон, Том Холланд, Роберт Паттинсон и другие звезды.

Кристофер Нолан экранизирует эпическую поэму Гомера «Одиссею», которая повествует о путешествии персонажа греческой мифологии Одиссея домой после Троянской войны. По словам режиссера, проект станет самой масштабной его картиной. Фильм стартует в мировом прокате 17 июля.