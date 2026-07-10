Есть ли польза от лазерной расчески для волос

Лазерные расчески набирают популярность среди москвичей. Их продавцы обещают остановить выпадение волос и вернуть густоту шевелюры. Разбираемся, действительно ли такой гаджет может помочь.

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По словам врача-дерматолога, основателя клиники трихологии Натальи Терешиной, в основе работы таких устройств лежит низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) — метод физиотерапии, который давно применяется при комплексном лечении выпадения волос.

«Чтобы эффект наступил быстрее, к лосьонам с активными компонентами мы добавляем НИЛИ. Красный свет улучшает микроциркуляцию кожи головы и стимулирует рост новых волос. А синий свет, по данным исследований, способствует утолщению волос, что также влияет на густоту прически», — объясняет эксперт.

Световая терапия не только помогает стимулировать рост волос, но и препятствует развитию изменений вокруг волосяных фолликулов.

«При истончении волос вокруг фолликулов формируются фиброз и микрорубцы — это необратимые процессы. НИЛИ является одним из методов их профилактики, — говорит трихолог. Кроме того, световая терапия способствует регенерации тканей и помогает уменьшить воспаление кожи головы, которое нередко сопровождает выпадение волос и снижает эффективность наружных средств».

Эффективность метода подтверждают научные исследования. По их данным, НИЛИ за 16 недель способно увеличить количество волос в среднем на 39 процентов.

Однако специалист предупреждает: считать лазерную расческу универсальным решением нельзя. Гаджет не устраняет главные причины выпадения волос: гормональные нарушения, дефициты витаминов, заболевания щитовидной железы или рубцовые формы алопеции. Если волосяные фолликулы уже утрачены, восстановить их устройство не сможет.

«Кроме того, не каждая купленная на маркетплейсе лазерная расческа действительно будет работать. Нужно внимательно смотреть на производителя, наличие у него документов на устройство и подтверждение того, что оно действительно относится к физиотерапевтическим приборам», — предупреждает эксперт.

При правильном использовании этот гаджет принесет пользу. Однако назначать самому себе процедуры с лазерной расческой определенно не стоит.

«Без медицинского образования невозможно определить, какая терапия требуется и подойдет ли вообще такой гаджет. Если вас беспокоят проблемы с волосами или кожей головы, обратитесь к врачу-трихологу. При необходимости он назначит процедуры с лазерной расческой. А использование некачественных гаджетов из маркетплейса по самостоятельно подобранной схеме может сделать только хуже», — заключает специалист.

Прямая речь

Диана Плосконос, руководитель направления эстетическая трихология в Академии медицины:

«Лазерные расчески применяются профессионалами при решении проблем с выпадением волос. Прибор нужно использовать в комплексном подходе с другими средствами и методами. И только тогда будет виден результат. Как и у любого прибора, у лазерных расчесок есть свои плюсы и минусы, ограничения и противопоказания. Разобраться с этим поможет квалифицированный врач».

Кстати

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