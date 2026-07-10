Катерина Шпица вышла в свет в наряде из латекса и перьев

Два месяца назад в семье актрисы Катерины Шпицы произошло пополнение. Звезда кино во второй раз стала мамой, подарив своему супругу, фитнес-тренеру Руслану Панову, очаровательного сына. Малыш, которому счастливые родители дали красивое имя Богдан, появился на свет 6 мая. Катерина на время погрузилась в приятные хлопоты. Она ненадолго оставила светскую жизнь.

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Но задерживаться в декрете надолго Катерина не стала. Едва Богдану исполнилось два месяца, 40-летняя актриса впервые после родов вышла в свет. Она посетила крупную светскую премию. И для столь важного вечера звезда подобрала эффектный и стильный наряд. Шпица позировала фотографам в черном латексном топе и белоснежном костюме из пушистой ткани. Образ дополнили голливудские локоны и макияж.

© WomanHit.ru - МК

В тот вечер Шпица вернулась домой не с пустыми руками. Организаторы мероприятия по достоинству оценили ее умение совмещать карьеру и семью. Катерине вручили почетную статуэтку в номинации «Мама-актриса».

Кстати, еще недавно актриса жаловалась на свой внешний вид. Шпица даже в шутку называла себя «замухрышкой».