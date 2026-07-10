Стало известно о занятиях вербовавших россиянок для работы в порно Шурыгиной в СИЗО

Вербовавшая россиянок для работы в порноиндустрии скандально известная блогерша Диана Шурыгина моет полы и туалеты в камере СИЗО № 6 «Печатники». Об этом сообщает Shot в Telegram-канале.

По данным канала, Шурыгина сидит в камере с женщинами, задержанными за наркотики, хулиганство и мошенничество. Соседки узнали ее и заставили трудиться. Помимо этого ей доступны прогулки во дворике, спортивный зал, библиотека и мастерские по вязанию или вышиванию. Отмечается, что при поступлении в изолятор с Шурыгиной начал работать психолог.

Ранее сообщалось, что Шурыгина прилетела с Бали в Москву 7 мая ради съемок и продюсирования фильмов 18+ и стала активно искать среди знакомых девушек, уговаривая их сняться с ней. Когда она узнала об уголовном деле, попыталась сбежать на Бали, но ее задержали. Следом была задержана партнерша по уже снятому видео с Шурыгиной — Настя Холод (настоящее имя — Анастасия Овсянникова). Теперь девушки находятся под домашним арестом, им предъявлено обвинение по статье о распространении порнографических материалов.