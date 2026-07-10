«Боб в стиле барокко»: как правильно сделать новую модную прическу

В моде снова максимализм, и это касается не только одежды. Если раньше главным трендом были гладкие волосы и лаконичные формы, то сейчас внимание всё чаще привлекают объемные укладки. Именно поэтому барочный боб стал одной из самых обсуждаемых стрижек лета 2026. Он выглядит эффектно, делает волосы визуально гуще и превращает даже привычный образ в более выразительный.

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Свое название эта стрижка получила благодаря эпохе барокко, когда пышные прически считались настоящим украшением. Современная версия выглядит намного проще и удобнее для повседневной жизни, но сохраняет главный принцип — заметный объем и красивый силуэт. Такой боб может иметь разную длину, ровный или многослойный срез, челку или открытый лоб. Главное здесь совсем не форма, а то впечатление, которое создает укладка.

Эта стрижка подходит практически всем типам волос. Даже тонкие пряди можно сделать визуально плотнее, если правильно уложить их. Правда, есть важный нюанс. Барочный боб не относится к тем вариантам, которые выглядят идеально сразу после мытья головы. Чтобы получить тот самый эффект пышности, придется уделять волосам время почти каждый день. Если вы не любите укладки, лучше обратить внимание на менее требовательные стрижки.

Добиться нужного результата можно только с помощью правильной техники. Сначала волосы стоит защитить термосредством, а затем использовать мусс, пенку или другой продукт для прикорневого объема. После этого пряди сушат феном с большой круглой щеткой. Каждую из них лучше оставить остывать в зафиксированном положении. Такой прием помогает сохранить форму и сделать укладку заметно объемнее.

Когда волосы полностью остынут, локоны можно аккуратно прочесать щеткой с натуральной щетиной. Она смягчает завитки и делает прическу более аккуратной. В конце остается выбрать пробор, слегка подкрутить отдельные пряди от лица и закрепить результат лаком с легкой фиксацией. Если хочется добавить еще больше текстуры, пригодится сухой шампунь или текстурирующий спрей.

Барочный боб легко меняется в зависимости от настроения. Глубокий боковой пробор делает образ более смелым и визуально увеличивает объем. Прямой пробор вместе с упругими локонами выглядит спокойнее и отлично подходит для каждого дня. Любителям винтажной эстетики понравится вариант с кончиками, завернутыми внутрь. Такая укладка напоминает прически середины прошлого века, но остается актуальной благодаря современной форме стрижки.

Если хочется добавить образу легкости, можно сделать мягкие волны и украсить волосы небольшими заколками или бантиками. А тем, кто не боится быть в центре внимания, стоит попробовать максимально объемные кудри. Такая укладка требует больше времени, зато выглядит по-настоящему эффектно и лучше всего передает настроение, которым вдохновлен этот тренд.

Барочный боб сложно назвать универсальной стрижкой для ленивых. Зато он идеально подойдет тем, кто любит экспериментировать с укладками и хочет, чтобы волосы выглядели максимально густыми и объемными. Если вам нравится выразительный стиль и не жалко нескольких дополнительных минут перед зеркалом, этот тренд точно стоит попробовать.