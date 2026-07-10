Дизайнер-дебютант Московской недели моды получит премию на развитие бренда

Полученные средства можно инвестировать в производство коллекции, маркетинг, расширение бренда и реализацию новых проектов.

© Фонд моды

Фонд моды при поддержке партнеров учредил премию для дизайнеров и брендов, которые формируют отечественную моду. Победитель получит целевые средства в размере одного миллиона рублей. Претендентами станут все дизайнеры, которые с 26 сентября по 1 октября впервые примут участие с показом в Московской неделе моды.

Для этого необходимо подать заявку на показ на сайте moscowfashion.ru и пройти отбор экспертного совета. Прием заявок продлен до 19 июля.

© Фонд моды

Победитель будет определен партнерами премии совместно с Фондом моды до 12 октября по итогам участия в Московской неделе моды. Полученные средства можно инвестировать в производство коллекции, развитие команд, мастерских, маркетинг, расширение бренда и реализацию новых проектов.

Среди критериев отбора — оригинальность идеи или уникальность концепции коллекции, целостность авторского взгляда, качество исполнения и потенциал дальнейшего развития бренда.

© Фонд моды

Участие в Московской неделе моды бесплатно. Организаторы обеспечивают базовую техническую и постановочную часть показа: площадку, техническое оснащение, режиссуру, свет, звук и общую организацию. На стороне дизайнера остаются только расходы на моделей и определение состава кастинга.

Московская неделя моды ежегодно открывает новые имена и дает импульс их развитию в индустрии. Многие дизайнеры, впервые представившие коллекции в рамках проекта, сегодня развивают собственные бренды, выходят на международные площадки, работают с байерами и крупными партнерами.

Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы. Подробную информацию можно узнать на сайте мероприятия и в его канале в мессенджере «Макс».