Дочь Оззи Осборна сфотографировалась в купальнике на фоне слухов об анорексии

Дочь британского рок-музыканта Оззи Осборна актриса и певица Келли Осборн показала фигуру в откровенном виде на фоне слухов об анорексии. Фото опубликовано на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летнюю наследницу рокера запечатлели на яхте. Она позировала перед камерой в белом слитном купальнике и соломенной шляпе с широкими полями. При этом в качестве аксессуаров знаменитость выбрала солнцезащитные очки в массивной оправе и длинную с цель с подвеской в виде креста.

В ноябре прошлого года Келли Осборн впервые вышла на публику после прощания с отцом и напугала общественность. Тогда она вместе с матерью Шэрон Осборн посетила светский вечер в Лондоне. Пользователи сети обратили внимание на ее нездоровую худобу.

Позже Осборн обратилась к хейтерам и заявила, что изменения в фигуре связаны с потерей отца.