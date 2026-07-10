Ювелирный бренд выпустил украшение в виде канистры с бензином

Российский бренд Po krugu выпустил кулон в виде канистры с бензином. Рекламное видео товара опубликовано на странице ювелирной марки в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Украшение под названием «Канистра» изготовлено из серебра 925 пробы и весит 6,5 грамма. Стоимость кулона составляет 6,9 тысячи рублей.

«Есть вещи, которые не нуждаются в представлении. Просто в последнее время они стали слишком популярны», — отметили создатели марки.

Пользователи сети, большую часть которых составили россияне, заинтересовались новинкой. «Очень ситуативно», «А внутри есть жидкость 95-й пробы?», «В такую точно заправят и не откажут», «А она с бензином?», «В такие могут налить?» — обсуждали они в комментариях под роликом.

В апреле ювелирный бренд Interzona выпустил подвески в виде анальных пробок и вызвал интерес у россиян.