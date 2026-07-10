Софья Синицына поразила фанатов кадром в пикантном купальнике

31-летняя актриса отдыхает на райских Мальдивах. Софья не забывает делиться с фанатами отпускными фото.

© WomanHit.ru - МК

Российская актриса Софья Синицына одна воспитывает 5-летнюю дочурку Мию. Отец девочки — ее коллега Павел Табаков, сын знаменитого Олега Табакова. Пара рассталась почти сразу после рождения малышки в 2020 году. Несмотря на разрыв, Софья не мешает экс-бойфренду общаться с дочерью и участвовать в ее жизни.

На днях звездная мама вместе с дочуркой улетела в отпуск. Для отдыха артистка выбрала райские Мальдивы. Синицына с удовольствием проводит время с малышкой. Они много гуляют по пляжу, пробуют вкусную еду в местных ресторанах и наслаждаются солнцем.

© WomanHit.ru - МК

Конечно, 31-летняя Софья не забывает делиться яркими моментами с подписчиками личного блога. Сегодня актриса опубликовала новый снимок, сделанный в зеркале. На фото она позировала в открытом оранжевом купальнике и легких мини-шортиках. Синицына продемонстрировала невероятно стройную, даже хрупкую фигуру, плоский живот и тонкую талию.

«Да, это безумие, но именно это я и сделаю», — загадочно подписала кадр звезда.

Подписчики пришли в полный восторг от внешнего вида артистки. Они пожелали молодой маме отличного отпуска.