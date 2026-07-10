Как легко нарисовать идеальные стрелки

Стрелки остаются классикой макияжа, но даже у опытных визажистов случаются моменты, когда линия уходит в сторону или получается разной толщины. Дело тут не всегда в недостаточности умения или отсутствия художественного таланта. Бывает, что кисть совсем неудобная, кто-то куда-то спешит, свет не так падает...

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Чтобы каждая попытка заканчивалась безупречной стрелкой, не обязательно тренироваться месяцами. Достаточно освоить несколько простых инструментов, которые заменят твердую руку и помогут добиться симметрии с первого раза.

Пластырь и тейпы

Самый доступный способ — использовать обычный пластырь или клейкую ленту. Для макияжа лучше взять профессиональный тейп для лица или бумажный скотч, предварительно сняв с него часть липкого слоя, приклеив и отклеив его о тыльную сторону ладони. Это необходимо, чтобы лента не травмировала нежную кожу век.

Приложите полоску от внешнего уголка глаза по направлению к кончику брови под нужным углом — именно так будет располагаться хвостик стрелки. Затем проведите подводкой или карандашом вдоль края ленты, создавая ровную нижнюю границу.

Чтобы получить полноценную стрелку, можно наклеить второй кусочек пластыря на верхнее веко параллельно ресничному краю, оставив между полосками треугольный просвет. Заполните его цветом, удалите ленту, и стрелка готова. Важно: перед нанесением продукта дайте основе для макияжа хорошо впитаться, иначе лента может снять декоративный слой вместе с тональным средством.

Трафареты

Многоразовые шаблоны из бумаги, пластика или силикона существенно упрощают процесс. Их главное преимущество — возможность использовать один трафарет несколько раз, сохраняя одинаковую форму для обоих глаз. Приложите трафарет к внешнему уголку, плотно прижимая к коже, и заполните выемку подводкой или теневым пигментом. Затем аккуратно снимите шаблон — основная часть стрелки уже готова.

Останется только довести линию к внутреннему уголку вдоль ресничного ряда, что сделать гораздо проще, чем рисовать хвостик с нуля. Для обладательниц нависшего века рекомендуется прорисовывать верхнюю границу при открытом глазе, чтобы учесть естественную складку, а потом закрыть его и завершить стрелку, заполнив образовавшееся пространство.

Линейка и банковская карта

Прямолинейные предметы с жестким краем — отличная импровизированная замена трафарету. Подойдет обычная линейка, пластиковая карта, визитка или плотная бумажная упаковка. Приложите карту к лицу так, чтобы ее край проходил от внешнего уголка глаза к кончику брови, и проведите подводкой четкую линию. Этот метод особенно хорош для создания графичных, «кошачьих» стрелок с острым хвостиком.

Если хочется сделать стрелку с изгибом, карту можно слегка повернуть, а затем второй линией задать верхнюю границу. Также с помощью карты удобно прорисовывать небольшие галочки во внутреннем уголке глаза — трендовый прием, который добавляет взгляду выразительности.

Чайный пакетик

Неожиданный, но рабочий лайфхак — использовать фольгированную упаковку от чайного пакетика. Найдите на ней места спайки, обычно расположенные с двух сторон. Плотные швы имеют ровный край, который идеально подходит в качестве направляющей. Плотно приложите одну из сторон упаковки к нижнему веку, продолжая линию роста ресниц, и проведите подводкой прямо вдоль фольги.

Главное — хорошо прижать упаковку к коже, чтобы между ней и глазом не оставалось зазора, иначе подводка может затечь в нежелательное место. Повторите действие для второго глаза, и у вас получатся симметричные ровные хвостики. После использования упаковку можно выбросить, не жалко.

Ложка

Обыкновенный столовый прибор помогает создавать изящные стрелки с мягким изгибом, напоминающие хвост птицы. Приложите ложку выпуклой стороной к внешнему уголку глаза так, чтобы ее край задавал направление хвостика вверх. По этой линии проведите подводкой нижнюю часть стрелки.

Затем передвиньте ложку немного выше, на пару мм, и проведите вторую линию, формирующую верхнюю границу. Соедините обе линии в острый угол, заполните получившуюся фигуру цветом. Остается только продлить стрелку от уголка до середины века вдоль ресничного края.

Идеальные стрелки — это не только вопрос опыта, но и правильных приемов. Пластырь, трафарет, банковская карта, чайный пакетик или обычная ложка помогут сделать линии ровными и симметричными. Попробуйте несколько способов и выберите тот, который окажется наиболее удобным именно для вас.