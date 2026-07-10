Пять консилеров на случай, когда нужно скрыть следы усталости

Тёмные круги под глазами, предательские воспаления перед важным событием и пятнышки пигментации можно спрятать от чужих взглядов всего за минуту, если подобрать правильного соратника — консилер. Вот 5 проверенных экземпляров, которые не подведут.

Консилер Wonder Me, Pupa

Средство с уходовой основой, чтобы освежающий эффект был не одноразовым, а накопительным. У консилера средняя степень покрытия — это значит, что им можно скрыть лёгкие синячки и убрать несильные покраснения. Аппликатор с губкой помогает растушевать продукт быстро и ловко, им можно работать с проблемными зонами точечно или слегка затонировать всё лицо. Благодаря формуле он слегка блюрит текстуру кожи и не подчёркивает морщинки.

Консилер Sexy Silk, Romanovamakeup

Консилер в стике для тех, кто всегда выбирает торопливые сборы в формате «накрасила один глаз, сделала глоток кофе, схватилась за телефон и побежала дальше». С этим средством бьюти‑рутина становится быстрее: продукт мягко скользит по коже и подтаивает от тепла, поэтому его можно растушевать пальцами и не беспокоиться о поиске кистей. Текстура невесомая, но, несмотря на это, консилер достаточно пигментированный и быстро стирает синячок из зоны под глазами, освежая образ.

Ухаживающий консилер Your Face Easy Tune, Annbeauty

В стильном серебристом кейсе прячется палочка‑выручалочка на каждый день: лёгкий консилер с кремовой текстурой и естественным финишем. Он не ложится на кожу куском и не подчёркивает нюансы текстуры, как раз напротив — мягко её блюрит, создавая эффект фотошопа в реальной жизни. В составе есть активный компонент, который работает как лимфодренажное средство, снимая отёчность в зоне вокруг глаз.

Консилер для лица, Shik

Подойдёт для повседневного использования, если несовершенств на коже больше, чем того бы хотелось. Консилер можно наслаивать, например, нанести тонко под глаза и дать больше покрытия покраснениям и воспалениям, чтобы сделать их совсем невидимыми. При этом формула остаётся увлажняющей, не сушит кожу и не доставляет дискомфорта в течение дня.

Консилер True Skin, Catrice

С этим экземпляром не страшны ни летние дожди, ни поездки к воде. Водостойкая формула гарантирует, что макияж останется на месте, несмотря на окружающую обстановку: покрытие будет всё таким же матовым и устойчивым. Консилер поддаётся наслаиванию, не создаёт эффекта слоёного пирога и смотрится естественно. Но растушевать его надо быстро — как любой фиксирующийся продукт.