От медсестер до высокой моды: как изменился стиль стюардесс за последние 90 лет

За последние 90 лет образ стюардессы прошел путь от строгой медицинской сестры в тяжелом шерстяном плаще до иконы стиля, одетой ведущими кутюрье планеты. Профессия, возникшая как сугубо утилитарная и спасательная служба, со временем превратилась в главный символ престижа и эстетики пассажирских авиаперевозок, хотя изначально сама идея комфорта на борту казалась утопией: в неуклюжих бипланах пассажиры ютились в холодных и продуваемых ветром салонах.

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Так было до тех пор, пока в мае 1930 года на борт Boeing 80A (авиакомпании United Airlines) не поднялась молодая медсестра из Айовы по имени Эллен Черч. Ее появление не просто ознаменовало рождение новой профессии, но и запустило удивительную эволюцию униформы: от строгих больничных халатов до высокотехнологичного «умного текстиля. О том, почему стиль бортпроводниц был барометром эпохи, отражал войны и сексуальную революцию, — читайте в материале MIR24.TV, который приурочен ко Всемирному дню бортпроводника гражданской авиации.

Санитарные рейсы: 1930-е годы

Идея американки Эллен Черч, которая сама имела лицензию пилота, была прагматичной: если пассажиры боятся летать, их нужно успокоить присутствием медицинского работника. Свой первый полет (в качестве бортпроводницы компании Boeing Air Transport) дипломированная медсестра совершила 15 мая 1930 года.

Отметим, что первые стюардессы были исключительно дипломированными медсестрами, а их форма почти не отличалась от больничной: строгий темно-зеленый или серый костюм часто дополняла накидка-кейп, отчасти напоминавшая военную шинель. Главным аксессуаром была не сумочка, а массивная медицинская сумка с набором для оказания первой помощи. Обувь подбиралась на плоском ходу или небольшом устойчивом каблуке — для удержания равновесия при сильной турбулентности. Поэтому можно с уверенностью сказать, что в тридцатые годы стюардессы выглядели почти как сестры милосердия. Их главной задачей было следить за самочувствием пассажиров, а при необходимости — тушить возгорания двигателей и даже помогать заправлять топливом самолет.

Кстати, в СССР первые бортпроводницы появились чуть позже, в 1939 году, а именно — на линии Москва — Стокгольм. Их облик строго регламентировался: темно-синий жакет, длинная юбка и обязательный берет. В СССР профессия бортпроводника долгое время оставалась неформальной, а первой советской стюардессой считается Эльза Городецкая, совершившая полет в 1939 году, однако официальный статус и единые стандарты закрепились лишь в 1950-х годах. Первая обязательная форма, разработанная Общесоюзным домом моделей в Москве, была введена для международных рейсов «Аэрофлота в 1954 году.

Гламур на высоте: 1940‑е — 1950‑е

Вторая мировая война внесла коррективы: многие стюардессы вернулись в госпитали или сели за штурвалы военно‑транспортных самолетов. Форма стала строже: она приблизилась к военному кителю с погонами. Но именно война дала толчок превращению профессии в гламурную. После 1945 года авиакомпании, боровшиеся за пассажира, сделали ставку на женственность и роскошь.

Наступила эра «реактивного шика. В 1950‑е годы униформа стюардесс совершает первый поворот в сторону высокой моды. Авиакомпании нанимают дизайнеров, чтобы те создали образ «идеальной хозяйки воздушного салона: появляются приталенные жакеты в стиле New Look от Dior, юбки‑карандаши, обязательные белые перчатки и изящные шляпки‑таблетки. Pan American World Airways вводит строгий дресс‑код: макияж, маникюр и определенный вес тела были прописаны в контракте.

Можно сказать, что стюардесса пятидесятых — это девушка с обложки, настоящая мечта холостяка. Ее униформа говорила: полет будет безопасным и элегантным.

В «Аэрофлоте в этот период формируется образ советской бортпроводницы: строгий, но элегантный костюм из габардина, белая блуза и галстук, а на голове — неизменный берет с крылышками. В дальнейшем советские стюардессы также носили строгие темно-синие костюмы, закрытые блузки с белыми воротничками, перчатки и фетровые шляпы-пилотки. Историки моды отмечают, что этот образ сочетал в себе строгость государственного служащего и гостеприимство советской женщины.

Космическая эра и мини‑революция: 1960‑е

Шестидесятые буквально взорвали небо цветом. Начало космической гонки и сексуальная революция преобразили стюардессу из медсестры в звезду. Главным революционером стала авиакомпания Braniff International, которая запустила кампанию The End of the Plain Plane. Она пригласила итальянского дизайнера Эмилио Пуччи, который создал для стюардесс футуристичные «слоистые комплекты.

При посадке пассажиры видели девушек в прозрачных пластиковых шлемах‑пузырях, защищавших прически от ветра, и ярких мини‑платьях с психоделическими принтами. Этот подход породил тренд на «снимаемую униформу: стюардессы обслуживали пассажиров в одном образе, а перед посадкой снимали юбку, оставаясь в коротком платье.

Не отставал и французский дом Courrèges, одевший стюардесс в геометричные белые костюмы и сапоги‑чулки. В СССР «Аэрофлот 1960‑х годов также пережил «мини‑революцию: строгие юбки стали короче, а пилотки приобрели более кокетливый вид. Однако, как вспоминает ветеран «Аэрофлота Галина Скворцова: даже в эпоху оттепели длина юбки строго измерялась линейкой на предполетном медосмотре. За нарушение грозило отстранение от международных рейсов.

Брюки, «хот‑пэнтс и борьба за права: 1970‑е

Сексуализация образа достигла пика в начале 70‑х. В 1971 году Southwest Airlines одела своих бортпроводниц в оранжевые «хот‑пэнтс (ультракороткие шорты) и сапоги гоу‑гоу, а рекламный слоган гласил: «Помни, есть кто‑то, кто любит тебя, и это мы.

Бортпроводницы превратились в «небесных зайчиков Playboy. Но именно это десятилетие стало переломным в борьбе за права: женщины массово подавали в суд на авиакомпании, оспаривая дискриминацию по возрасту, семейному положению и весу. Униформа медленно, но верно становилась удобнее. Впервые в истории авиакомпании (например, TWA) официально ввели брючные костюмы в качестве опции для стюардесс.

В это же время национальный колорит проникает на борт. Singapore Airlines в 1972 году представляет свою знаменитую униформу — саронг‑кебая, разработанную Пьером Бальменом. Этот узорчатый шелковый наряд, вдохновленный традиционной одеждой Юго‑Восточной Азии, стал символом «сингапурской девушки и с небольшими изменениями сохраняется до сих пор, являясь, по мнению экспертов, самой узнаваемой униформой в истории гражданской авиации.

Эполеты и власть: 1980‑е

Эпоха «белых воротничков вернула в моду строгость, но теперь она граничила с корпоративной военной формой. На смену шляпкам пришли фуражки с галунами, а жакеты обзавелись массивными подплечниками. Стюардесса 80‑х выглядела как топ‑менеджер или офицер: строгие линии, двубортные кители, обилие золотого шитья.

Особняком стоит «олимпийский стиль «Аэрофлота. В 1980 году, к Московской Олимпиаде, советская авиакомпания представила знаменитую ярко‑алую форму с золотыми шевронами. Историк моды Александр Васильев характеризует этот период так:

«Красный аэрофлотовский костюм — был настоящим прорывом. На фоне серых будней наши бортпроводницы выглядели как иностранные шпионки из голливудских фильмов. Это была форма победителей».

Западные дизайнеры тоже не скупились: Qantas заказывает форму у Ива Сен‑Лорана, а Air France отдает предпочтение роскошным ансамблям от Кристиана Лакруа с яркими цветочными принтами поверх строгих жакетов.

Минимализм и «русский кутюр: 1990‑е

Распад Советского Союза и кризис мировой авиации после войны в Персидском заливе привели к упрощению форм. Пестрые платья ушли в прошлое, уступив место универсальному темно‑синему и серому цвету. Это было время блейзеров и практичных юбок‑трапеций.

В России наступило время Вячеслава Зайцева. В 1993 году он разработал для нового международного «Аэрофлота униформу, которую представил на Неделе моды в Париже. Это был элегантный темно‑синий ансамбль с золотыми пуговицами и малиновыми акцентами.

«Мне хотелось уйти от образа «официантки и создать силуэт, который бы сочетал русскую стать и западную деловитость, — говорил модельер о своей работе».

Это был первый случай, когда российская авиационная униформа была заявлена как предмет большого искусства.

Кутюрье в стратосфере: 2000‑е — 2010‑е

Двухтысячные стали эпохой тотального брендинга. Авиакомпании вступили в настоящую гонку, нанимая звездных дизайнеров: Кристиан Лакруа создал футуристичные образы для Air France, а Emirates закрепила образ стюардессы с идеально уложенным платком‑вуалеткой и красной помадой.

В России «Аэрофлот сотрудничает с дизайнерским дуэтом Bunakova Khokhlov, представив униформу, которую критики назвали «ретро‑футуризмом: платья цвета фуксии, темно‑синие жакеты с контрастной красной строчкой и элегантные белые перчатки, отсылающие к золотой эпохе авиации.

Параллельно с этим азиатские перевозчики, такие как Korean Air и China Airlines, сделали ставку на ультрасовременную эстетику, смешанную с традиционными мотивами ханьфу и ханбок, превратив бортпроводниц в амбассадоров национальной культуры.

Эпоха комфорта: наши дни

В 2020‑е годы профессия переживает самую радикальную смену вех со времен Эллен Черч. Главный тренд последних лет — гуманизация формы. Многие авиакомпании (например, исландская Play и британская EasyJet) официально разрешили стюардессам носить удобные брючные костюмы, кроссовки вместо каблуков и ослабили требования к макияжу и прическам. Профессия окончательно вернулась к своим истокам — приоритету безопасности и комфорта, но сохранила накопленный за десятилетия лоск. Униформа впервые в истории окончательно перестает быть сексуализированным инструментом маркетинга и становится функциональной.

Сегодня Alaska Airlines и EasyJet внедряют униформу из переработанных материалов, следуя принципам устойчивой моды, а саудовская Flyadeal ввела для экипажа элегантные спортивные худи.

Что в итоге? За 90 лет стюардесса прошла путь от сестры милосердия до роковой красавицы, а затем и до дипломированного спасателя в удобной одежде. По длине юбки, наличию карманов или цвету платка сегодня можно определять эпоху. Стиль тех, кто встречает нас на борту, возвращается к истокам миссии Эллен Черч: главное — это безопасность и забота, а не высота каблука.