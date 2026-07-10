Дочь миллиардера заметили с сумкой за 152 миллиона рублей

Дочь богатейшего человека Индии Мукеша Амбани Иша появилась на публике в роскошном образе. Снимки знаменитости публикует Page Six.

Наследницу миллиардера заметили на показе бренда Rahul Mishra, который проходил в рамках Недели высокой моды в Париже. Бизнесвумен держала в руках сумку Hermes Birkin Sac Bijou, которая, по данным аукционного дома Sotheby’s, стоит более двух миллионов долларов (152 миллиона рублей).

Отмечается, что микросумка белого цвета вручную инкрустирована 3025 бриллиантами классической огранки общим весом около 111 карат. Изделие входит в коллекцию Haute Bijouterie, которую разрабатывал дизайнер Пьер Харди.

Амбани также надела ювелирные изделия авторства Lorraine Schwartz весом более 100 карат. Гостья предпочла колье из бриллиантовой нити с подвеской в виде крупного бриллианта огранки «кушон». Образ дополнили серьги-пусеты с грушевидными бриллиантами и кольцо с 7-каратным бриллиантом овальной огранки.

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