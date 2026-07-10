Настя Ивлеева опубликовала снимки в винтажных образах

Настя Ивлеева поделилась снимками из новой фотосессии. В личном блоге телеведущая опубликовала кадры, на которых позирует в ретро‑машине в разных винтажных образах, в том числе состоящих из люксовых вещей. Снимки либо были сделаны на плёночную камеру, либо обработаны.

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«Ну не всё же мне в деревне разлагаться», — написала в посте знаменитость.

Напомним, что после скандала с «голой» вечеринкой Ивлеева совсем перестала вести соцсети. За последние полгода экс‑ведущая «Орла и решки» окончательно вернулась в публичное поле — сейчас она почти ежедневно публикует контент и рассказывает о буднях и путешествиях по России и другим странам.

© Соцсети

© Соцсети

Недавно, например, знаменитость посетила вместе с супругом Филиппом Бегаком Абхазию. Судя по постам, Ивлеева осталась от путешествия в полном восторге. На снимках, которые телеведущая опубликовала в личном блоге, она позирует на фоне местных достопримечательностей и принимает грязевые ванны.