Ведущий «Модного приговора» рассказал, как выбрать шорты-бермуды

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов, объяснил, как выбрать шорты-бермуды. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Шорты-бермуды и кюлоты можно назвать самыми актуальными шортами в этом сезоне. Но если прошлым летом все носили бермуды из денима, то сейчас предлагаю вам рассмотреть такие варианты: широкие костюмные шорты; бермуды-карго; трикотажные из футера (можно отрезать свои старые треники); бермуды-камо; спортивные атласные (будто стащили баскетбольные шорты вашего бойфренда)», — рекомендовал Рогов.

Он также объяснил, с чем носить бермуды.

«Компенсируйте громоздкость таких шорт аккуратной и элегантной обовью, например, балетками, шлепками или минималистичными мюлями на маленьком каблучке. А сверху добавьте облегающую майку или кроп-топ», — резюмировал стилист.

Эксперт рассказывал, что в моду вернулись футболки с номерами.

На днях Александр Рогов рассказал, что трендовые украшения-наклейки заменят дорогие ювелирные изделия. Стилист обратил внимание на бренд Julie Kegels, который выпустил стикеры в виде колье, браслетов, колец и сережек. Эксперт заявил, что украшения моментально стали вирусными среди модной публики.