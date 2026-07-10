Charli XCX прогулялась по Нью-Йорку в прозрачном топе

Британская певица Шарлотта Эмма Эйтчисон, более известная как Charli XCX, в откровенном образе попала в объектив папарацци. Снимки публикует Daily Mail.

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33-летняя знаменитость в топе из прозрачного кружева и вельветовых брюках прогулялась по Нью-Йорку. Уличные фотографы выяснили, что исполнительница приехала в США ради промомероприятий ее нового альбома Music, Fashion, Film.

В июне Charli XCX посетила показ в кожаном платье с прозрачным декольте. Певица стала гостьей дефиле коллекции Saint Laurent в рамках Недели мужской моды. Помимо Charli XCX, на мероприятии заметили Кейт Мосс с дочерью Лилой, Мадонну, Рами Малека, Коннора Сторри, Амалию Грей и других звезд.