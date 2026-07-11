Российская супермодель снялась для американского глянца в топе с капюшоном

Российская супермодель Наташа Поли стала лицом нового выпуска журнала V Magazine. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Наташа Поли позировала в черном топе с капюшоном. Образ дополнили серебряные серьги, массивные браслеты и красные перчатки из кожи. Волосы модели собрали в низкий пучок и сделали макияж с красной помадой.

В апреле Наташа Поли снялась для обложки выпуска журнала Double Vision. Супермодель предстала перед камерой в черном шелковом комплекте белья, который дополнила кожаная куртка. Манекенщица позировала с уложенными в локоны волосами и макияжем.

До этого Поли приняла участие в показе бренда Fendi, который прошел в рамках Недели моды в Милане. Супермодель вышла на подиумов в шоколадном трикотажном костюме, состоящем из кардигана и юбки с разрезом. Манекенщица также надела голубой бюстгальтер, босоножки на каблуках и серьги. Образ звезды подиумов завершила сумка с монограммой бренда. Наташе Поли уложили распущенные волосы и сделали макияж.