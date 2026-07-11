Дуа Липа снялась с подругами в крошечном бикини и «голом» топе

Певица Дуа Липа опубликовала фото в купальнике на отдыхе с подругами. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Дуа Липа позировала в крошечном бикини и «голом» черном топе со стразами. Образ дополнили черные шлепки. Волосы модели уложили крупными локонами и сделали легкий макияж. В кадре она позировала, обняв подруг.

31 мая Липа вышла замуж за Тернера. Влюбленные расписались в Лондонской ратуше Мэрилебон. Певица выбрала для торжества белый кастомный костюм с юбкой от бренда Schiaparelli, украшенный золотыми деталями, колье в виде змеи Bvlgari, перчатки, шляпу и туфли на каблуках Louboutin.

20 июня Дуа Липа показала первые фото со свадьбы с Каллумом Тернером. Певица выбрала для главного торжества белое платье с длинным шлейфом и фатой от Матье Блази, кредитивного директора Chanel. Свадьба длилась три дня и прошла на вилле на Сицилии. Невеста сменила сразу несколько нарядов от Bottega Veneta до Chloe. Певица показала детали свадьбы, а также снимки в окружении близких и друзей.