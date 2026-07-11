Экс-жена российского миллиардера снялась в жемчужном купальнике

Бывшая жена российского миллиардера Александра Лебедева, модель Елена Перминова, показала фигуру в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Елена Перминова снялась в жемчужном розовом купальнике. В кадре модель стояла по колено в воде бассейна на территории отеля. Волосы она собрала в косичку и отказалась от макияжа.

4 июля Перминова сняла обзор новой виллы, в которой остановилась для отдыха в Бодруме. Модель показала гостиную и кухню с панорамным видом на море и горы. Вместе с ней на отдых отправились дети от Александра Лебедева. Подобная вилла в отеле Lujo обошлась знаменитости в 1 миллион рублей в сутки. Как уточняется на сайте, в эту стоимость входит вилла с 4 спальнями, гостиной и завтраками для всей семьи.

Позже бывшая жена Александра Лебедева опубликовала фото, где стояла перед камерой в зеленой шелковой рубашке и персиковых плавках. Модель добавила к образу солнцезащитные очки и черные вьетнамки. Манекенщица позировала с распущенными волосами и без макияжа.