Эль Фаннинг вышла на публику в платье почти за полмиллиона рублей

Актриса Эль Фаннинг посетила Уимблдонский турнир. Об этом сообщает WWD.

Эль Фаннинг предпочла для выхода пестрое платье-рубашку из новой коллекции бренда Dior. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 450 тысяч рублей. Образ дополнила сумка из кожи от Hermes, ювелирные украшения и черно-белые туфли.

4 января Фаннинг появилась на церемонии вручения премии Critics Choice Awards, которая прошла в Санта-Монике, штат Калифорния. Актриса позировала перед фотографами в золотом оголяющем грудь макси-платье. При этом артистка не стала надевать бюстгальтер. Знаменитость появилась на закрытом светском мероприятии с уложенными распущенными волосами и макияжем с румянами и красной помадой.

Позже Фаннинг стала лицом выпуска журнала Who What Wear. Она позировала в черном бархатном топе и с бантом на голове. В руках актриса держала игрушечного кота. Фотографом и арт-директором съемки выступил Сильвестр Мако.