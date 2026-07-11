Ксения Бородина снялась в купальнике и кружевных шортах

Телеведущая Ксения Бородина снялась в купальнике после критики своей фигуры. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ксения Бородина позировала в леопардовом купальнике и оранжевых кружевных шортах. Образ дополнили золотые браслеты, часы, солнцезащитные очки и бейсболка. Волосы она собрала в хвост и отказалась от макияжа.

2 июля Бородина показала, как проходит ее отдых в Италии. Телеведущая позировала перед камерой в нежно-розовом мини-платье с глубоким декольте и цветочным принтом, которое было украшено бордовым бархатным бантом. Блогерша добавила к образу туфли на каблуках, браслеты, серьги и цепочку с кулоном. Знаменитость предстала с распущенными волосами и макияжем.

Позже ведущая выложила фото, где стояла перед зеркалом в слитном бежево-черном купальнике с белыми полосами, который сочетала с золотыми браслетами, серьгами и цепочкой с кулоном. Бородина собрала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа.