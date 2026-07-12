Аня Тейлор-Джой показала, как выглядит идеальный летний образ

Этим летом тема гардероба для жары стала одной из самых обсуждаемых в мире моды. Одни делают ставку на романтичную эстетику отпускного сезона, другие — на максимально лёгкие ткани. Аня Тейлор-Джой, похоже, нашла идеальный баланс между комфортом и эффектными выходами. На этой неделе актриса представляет мини-сериал Lucky в Лондоне и Париже. Для промотура она собрала капсульный гардероб, в центре которого оказалось платье-комбинация — лаконичный силуэт, который одинаково уместен и на красной дорожке, и в разгар летнего зноя.

Во время фотоколла в Париже Аня Тейлор-Джой появилась в атласном голубом платье-комбинации с чёрным кружевом и полупрозрачными вставками из коллекции Tom Ford by Haider Ackermann весна-лето 2026. Лаконичный силуэт актриса дополнила украшениями Tiffany & Co., доказав, что даже самый простой образ может выглядеть по-настоящему эффектно благодаря правильным аксессуарам.

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Похоже, этим летом именно платье-комбинация становится главным союзником в борьбе с жарой. А если и его окажется недостаточно, остаётся последовать ещё одному совету — носить с собой компактный вентилятор и надеяться, что в пункте назначения работает кондиционер.