Блогерша Кайли Дженнер в купальнике снялась на матрасе в бассейне. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Кайли Дженнер позировала в синем бикини со змеиным принтом и серебряных мюлях на танкетке. Волосы модель распустила и сделала легкий макияж с бронзером. В кадре она позировала, лежа на матрасе в бассейне.

В мае Дженнер снялась в черных брюках-капри и топе в тон. Образ дополнили мюли, украшения, а также бордовая лаковая сумка Birkin от Hermes, выполненная из кожи крокодила. Точная стоимость изделия неизвестна из-за уникальности, однако сумма может достигать нескольких миллионов рублей. Волосы Дженнер уложила локонами и сделали макияж с матовой помадой.

23 июня Дженнер выложила фото в черном лифе бикини и велосипедках. Модель была запечатлена с распущенными волосами, сидя в шезлонге под зонтом. Знаменитость засняли во время разговора с подругой.