Модель Ирина Шейк снялась в крошечном бикини

Модель Ирина Шейк снялась в купальнике на отдыхе. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

40-летняя Ирина Шейк показала фигуру в крошечном зеленом бикини. Образ дополнил массивный кулон на цепочке. Волосы ей распустили, сделали легкие локоны и макияж. Съемку модель устроила на балконе отеля, где она уже несколько дней отдыхает.

Недавно Шейк появилась на публике в черном комплекте, который состоял из облегающего топа и юбки. Супермодель дополнила образ сабо на каблуках в тон, золотым массивным анклетом и кольцом. Манекенщица позировала с уложенными распущенными волосами.

Позже Шейк приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Revolve. На одном из фото супермодель позировала в винном макси-платье с декольте до пупка, под которое не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица была запечатлена с уложенными в пучок волосами и макияжем с красной помадой. На других снимках звезда подиумов предстала в блестящем платье с вырезом на спине, белом купальнике и черном боди.