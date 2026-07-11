Модный апдейт: как обновить гардероб без больших затрат

Каждый новый сезон хочется обновления гардероба. Кажется, что без шопинга невозможно будет выглядеть современно и стильно, но на самом деле это не так. Освежить стиль можно и без серьезных расходов. Часто достаточно посмотреть на привычные вещи под другим углом. Персональный стилист и имидж-эксперт Анастасия Жарикова рассказала, как это сделать.

© РИА Новости

Начните с ревизии шкафа

Прежде чем отправляться по магазинам, стоит разобраться с тем, что уже есть. Многие вещи годами остаются незамеченными просто потому, что их не пробовали сочетать интересно. Белая рубашка, джинсы, жакет, базовая футболка или платье могут выглядеть совершенно иначе, если изменить привычные комбинации.

«Во время такой ревизии полезно разделить одежду на три категории. То, что вы любите и носите регулярно — оставляем, добавляем акценты. Вещи, которые используются не часто, но еще могут послужить — пробуем сочетать по-новому. То, с чем пора расстаться — убираем, чтобы не портить впечатление. Такой подход помогает избежать импульсивных покупок и лучше понять, чего не хватает, а над чем нужно поработать», — советует стилист.

Добавьте один актуальный акцент

Чтобы образ выглядел современно, совсем не обязательно менять весь гардероб. Основу комплекта можно оставить базовой, но добавить к ней одну трендовую вещь или аксессуар. Например, актуальную сумку, акцентный массивный браслет, очки трендовой формы, обувь или головной убор.

«Такие детали способны изменить впечатление даже от простого комплекта. При этом аксессуары обычно стоят значительно дешевле, чем покупка нового гардероба. Важно только, чтобы база была актуального кроя, но совсем не обязательного остро модного», — подчеркивает Анастасия.

Используйте новые способы стилизации

Обновить привычные вещи можно с помощью экспериментов в стилизации и сочетании одежды. Например, попробуйте миксовать стили. С нарядной вечерней юбкой будет актуально и модно смотреться спортивная ветровка. Со строгими деловыми брюками — романтичная кружевная блуза.

«Также, можно по-другому заправлять рубашку, либо наоборот надеть навыпуск. Подворачивать рукава, делать акцент на талии или поднимать воротник. Ремень опустить на бедра, надеть браслет поверх рукава. Подобные приемы делают образы более современными и помогают по-новому взглянуть на уже знакомые вещи», — отмечает специалист.

Главное правило современного гардероба — покупать осознанно и учиться стилизовать. Вместо десяти случайных вещей лучше выбрать одну действительно удачную, которая легко впишется в уже существующие комплекты, и носить ее десятью разными способами. По словам нашего эксперта, такой подход помогает экономить бюджет, избавляет от спонтанных покупок и делает стиль более цельным.