Скандально известной блогерше Диане Шурыгиной грозит наркотическая ломка

Telegram‑канала Mash со ссылкой на сведения от людей из близкого круга Дианы Шурыгиной пишет, что блогерша, ныне содержащаяся в СИЗО, может переживать крайне тяжёлый синдром отмены. Как утверждают источники издания, у Шурыгиной сформировалась серьёзная зависимость от запрещённых веществ. По словам знакомых, всё началось с попытки преодолеть скованность перед камерой — это было нужно для съёмки откровенных роликов. Для снятия внутренних барьеров девушка стала принимать наркотические средства. Чтобы справиться с тяжёлыми последствиями после многочасовых бессонных съёмочных сессий, она прибегала к рецептурным медикаментам. Люди, знавшие Диану в тот период, рассказывают, что зависимость стремительно усиливалась и постепенно полностью подчинила себе её поведение. В состоянии опьянения Шурыгина нередко вела себя агрессивно: могла швырять предметы в окружающих, разбивать посуду, демонстрировать вспышки ярости. В какой‑то момент девушка осознала, что ситуация выходит из‑под контроля, и прошла лечение в реабилитационном центре. Тем не менее после завершения курса она вновь вернулась к употреблению наркотиков. Теперь, находясь в условиях изоляции, Диана столкнулась с выраженной физической и психологической потребностью в веществах. Близкие люди говорят, что зависимость серьёзно повлияла на её состояние — сейчас она испытывает мучительную ломку и находится в крайне тяжёлом эмоциональном состоянии. Ранее осужденный по делу Дианы Шурыгиной Сергей Семенов рассказал НСН, что заявление о готовности стать адвокатом девушки было ироничным.