Маникюр в технике колор-блок: как носить яркие цвета на ногтях летом 2026

Летом хочется цвета абсолютно во всем! В одежде, аксессуарах, в обуви, в каждой детали образа. Но если надевать яркие вещи с ног до головы решаются не все, то маникюр остается самым безопасным полем для экспериментов.

Один из главных трендов сезона — техника колор-блок, пришедшая из модных коллекций. Ее суть проста: ноготь делится на несколько цветовых зон с четкими прямыми границами, и каждая часть окрашивается в свой оттенок. В отличие от плавного френча, здесь линии строгие, а контрасты — смелые. Разбираем лучшие идеи для вдохновения.

Классические дуэты: два цвета на одном ногте

Базовый вариант — разделить пластину прямой горизонтальной или вертикальной линией на 2 части. Для начала выбирают 2 оттенка, которые хорошо сочетаются: красный с розовым, синий с белым, желтый с зеленым. Важно, чтобы один цвет доминировал, а второй поддерживал его. Линию проводят тонкой кистью или с помощью трафарета, добиваясь идеально ровной границы. Маникюр не перегружает руки и подходит даже для коротких ногтей.

Контрастные блоки для смелых решений

Тем, кто хочет заявить о себе, подойдут яркие пары из противоположных секторов цветового круга. Красный и зеленый, желтый и фиолетовый, синий и оранжевый создают максимальный визуальный эффект. Чтобы дизайн не выглядел хаотично, оставляют часть ногтя прозрачной или покрывают молочной базой — это добавляет воздух и не дает цветам спорить друг с другом. На короткой длине такие сочетания выглядят особенно органично.

Пастельные блоки: мягкий вход в тренд

Если яркие контрасты кажутся слишком резкими, стоит присмотреться к приглушенной палитре. Мятный, лавандовый, персиковый, лимонный, небесно-голубой — эти оттенки легче комбинировать между собой.

Пастельный колор-блок выглядит нежнее, но сохраняет графичность. Особенно хорошо работают блоки на прозрачной базе: тогда цвет не закрывает всю пластину, а остается полупрозрачным акцентом. Такой дизайн подойдет для офиса и повседневной жизни.

Цветоблокинг с эффектом «кошачий глаз»

Один из эффектных приемов — соединить колор-блок с магнитным лаком. Сначала на весь ноготь наносят покрытие с металлическими частицами и создают сияющий блик с помощью магнита. Затем проводят прямую цветную линию и закрашивают одну из частей другим оттенком, например, черным или темно-синим. Сочетание глубокого сияния и матового или глянцевого цветового блока выглядит дорого и необычно. Вариант хорошо смотрится на средней длине и подходит для вечерних выходов.

Негативное пространство: цвет и воздух

Техника negative space делает колор-блок более легким и современным. Прозрачные участки работают как пауза между цветами, не давая маникюру стать слишком тяжелым. Например, можно оставить нетронутой зону у кутикулы или половину пластины, а на остальное нанести яркий блок. Полукруги у основания ногтя, диагональные цветные полосы или крупный угол у свободного края, элементы смотрятся свежо и минималистично. Чем активнее цвет, тем больше воздуха стоит оставить вокруг него.

Морская тема: сине-белая графика

Отдельная ветка колор-блока — сочетание глубокого синего с белым или молочным. Крупные белые участки, синий край, чередующиеся полосы разной толщины — дизайн сразу вызывает ассоциации с побережьем и яхтами. Он летний, но не переходит в прямой пляжный стиль с ракушками и якорями. Сине-белая палитра сохраняет строгость и подходит тем, кто хочет яркости без излишней романтики. Особенно выигрышно смотрятся диагональные блоки и асимметричные линии.

Геометрические фигуры вместо простых линий

Цветоблокинг не ограничивается прямыми горизонталями. Полукруги у края ногтя, диагонали, крупные углы, дуги, треугольники — любая четкая форма работает в этой технике. Округлые линии смягчают дизайн, диагонали добавляют динамики, вертикальные полосы визуально вытягивают пластину. Важно не смешивать слишком много приемов на одном ногте: один понятный геометрический ход выглядит сильнее, чем калейдоскоп деталей.

Комбинация цветов на разных пальцах

Не обязательно делать все ногти одинаковыми. Можно распределить оттенки по пальцам: на одном — красный с розовым, на другом — синий с белым, на третьем — зеленый с молочным. Тут как вам подскажет ваше воображение. Такой подход позволяет использовать больше цветов и делает маникюр игривым. Главное выдержать единую стилистику: все блоки должны быть выполнены в одной технике (например, диагональ или полукруг) и иметь одинаковую ширину границ. Иначе дизайн станет разрозненным.

Главный риск цветоблокинга — желание добавить к нему еще больше лишних ярких деталей: стразы, рисунки, наклейки, множество оттенков на каждом пальце. Это убивает саму идею техники. Чтобы сохранить современный вид, оставляйте дизайн минималистичным. Один активный цвет, несколько прозрачных участков, чистая форма и четкие границы дают более сильный эффект, чем 10 разных приемов сразу.