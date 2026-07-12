Ирина Шейк удивила фанатов секретом стройной фигуры

Российская супермодель Ирина Шейк раскрыла секрет своей стройной фигуры и удивила фанатов. Комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

40-летняя манекенщица поделилась серией снимков с отдыха в Марокко. На одном фото она запечатлела книгу о похудении «Великолепная фигура за 15 минут в день», автором которой является создательница техники бодифлекс Грир Чайлдерс.

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Поклонники оказались озадачены снимком знаменитости и принялись обсуждать его в комментариях.