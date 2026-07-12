В Zara впервые за 40 лет сменится дизайнер женской коллекции

Дизайнер Zara Беатрис Падин покинула пост дизайнера женской коллекции. Об этом сообщает Business of fashion.

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Руководитель женского направления Zara Беатрис Падин ушла в отставку после более чем 40 лет работы в компании. На посту ее сменит Альфредо Ферро, нынешний директор испанской компании Zara Basic.

Беатрис Падин пришла в Inditex подростком в середине 1980-х годов и позже стала близким другом основателя Амансио Ортеги. Она была наставницей его дочери Марты Ортеги в преддверии ее назначения на пост председателя в 2021 году. Повышение Ортеги по службе ознаменовало смену поколений в компании. Zara перешла на более дорогую одежду и эксклюзивное сотрудничество с модельерами и фотографами.

До этого стилист Влад Лисовец назвал старым сундуком вещи из коллекции Chanel от их нового дизайнера Матье Блази. Стилист написал, что показ Chanel «это пока худшее и унылое что видел за последнее время».