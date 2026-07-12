Экс-жена Венсана Касселя снялась в крошечном бикини

Экс-жена Венсана Касселя, модель Тина Кунаки, снялась в купальнике. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тина Кунаки позировала в крошечном синем купальнике. Волосы она распустила и отказалась от макияжа. Съемка прошла на камне с видом на океан. Модель также опубликовала серию фото в других локациях, а также свои образы на отдыхе.

Венсан Кассель и Тина Кунаки познакомились в 2016 году. Через два года они поженились, а в апреле 2019 года у пары родилась общая дочь, которую они назвали Амазони. Экс-супруги еще не показывали ребенка поклонникам. Кассель и Кунаки официально не объявляли о разводе, об этом в апреле 2023 года сообщили таблоиды, ссылаясь на близкое окружение пары. По слухам, поводом для расставания стала измена модели.

В 2023 году у актера начался роман с Нарой Баптистой, которая на 30 лет его моложе. Недавно возлюбленная артиста снялась в белой футболке и трусах в тон. При этом модель не стала надевать бюстгальтер. Манекенщица позировала с собранными волосами с прядями у лица и без макияжа. Знаменитость стояла на фоне пальм и океана.