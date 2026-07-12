Звезда «Универа» снялась в мини-платье с голой спиной

Актриса Наталья Рудова снялась в мини-платье на своем 43-летии. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Наталья Рудова позировала в черном мини-платье с голой спиной. Образ дополнили серебряные браслеты. Волосы актрисе выпрямили и сделали вечерний макияж с угольно-черными стрелками. В кадре она позировала вместе с подругами. День рождения Рудова решила отметить в одном из баров в Москве.

1 июля Рудова показала, как отдыхает в Бодруме. Актриса позировала перед камерой в желтом блестящем бикини у бассейна. Знаменитость была запечатлена с мокрыми распущенными волосами и без макияжа.

В мае звезда сериала «Универ» пришла на церемонию вручения премии АПКиТ, которая состоялась в Москве. Актриса вышла в свет в белом топе, который дополнила жакетом в тон, черными брюками в классическом стиле и клатчем. Артистка позировала перед фотографами с распущенными волосами и макияжем с тенями тенями, розовыми румянами и помадой.