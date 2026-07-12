Как подобрать идеальный купальник по типу фигуры, возрасту и трендам

Пляжная мода становится все более технологичной, практичной и инклюзивной, что позволяет женщинам с разными типами фигуры и любого возраста найти свой идеальный образ для отдыха у воды. Какие купальники в моде летом-2026 и как выбрать подходящую модель, «Вечерняя Москва» узнала у стилиста Селены Сафаровой.

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Как выбрать модный купальник

По ее словам, в отличие от повседневной одежды, купальный костюм в первую очередь должен соответствовать двум задачам:

быть функциональным, например для спорта или отдыха;идеально подходить вашей фигуре.

Идеальных моделей, которые подходят абсолютно всем, не существует, — подчеркнула стилист.

Эксперт объяснила, что для спорта и активного отдыха оптимальным выбором будет слитный купальник. Он обеспечивает свободу движения, не натирает и надежно держится. Для загара он не подходит.

Для загара и отдыха у бассейна уместно бикини. Однако выбор зависит от вашего комфорта и особенностей фигуры. Главное правило — вам должно быть удобно, а одежда должна подчеркивать достоинства, — отметила Сафарова.

Актуальные тренды и как их адаптировать

В этом сезоне выделяют два ярких тренда, рассказала стилист:

принт «горох». Крупный горох отлично смотрится на статной фигуре, добавляет ей объема там, где это нужно. Для более миниатюрных девушек горох может стать акцентной деталью, но не должен быть слишком массивным;

цвет «Тиффани». Этот оттенок идеально подчеркивает загар и красиво смотрится на смуглой коже.

Также в моде свобода самовыражения. Необязательно покупать комплект из одного материала. Можно смело миксовать верх и низ от разных купальников. Например, к бикини с принтом «папоротник» можно подобрать однотонный лиф в цвет одного из элементов рисунка. Это позволяет создать уникальный образ по тому же принципу, что и в повседневной одежде, — порекомендовала Сафарова.

А ретрокупальники и классические слитные модели, как знаменитый красный купальник Памелы Андерсон, — это база, которая никогда не выйдет из моды, заверила эксперт.

А купальник в горошек на средней посадке с плотными чашечками и широкими лямками прослужит вам верой и правдой много сезонов, — добавила стилист.

Эксперт также посоветовала обратить внимание на материалы:

Современные бренды все чаще используют переработанные материалы, например выловленные из моря рыболовные сети, что является важным шагом к экологичной моде. Это сейчас тоже в тренде.

Выбор по типу фигуры

Стилист подчеркнула, что размер груди — это один из самых важных критериев при выборе купальника:

маленькая грудь — практически нет ограничений. Большинство моделей сидят хорошо, так как не требуют сложной поддержки;

большая грудь — необходима надежная фиксация. Ищите модели с плотными чашками, косточками и, что критически важно, с широкими лямками.

Широкие лямки не только поддерживают грудь, но и визуально корректируют объем рук, делают их стройнее. Чем больше закрыта грудь, тем менее объемным и вульгарным кажется силуэт, — пояснила эксперт.

Аксессуары — залог стиля

Сафарова также подчеркнула, что настоящий стиль на пляже создают детали:

украшения — крупные натуральные камни, ракушки;

«антуражные» вещи — объемные сумки, большие шляпы, парео, прозрачные платья-туники.

Если вы любите пляжный отдых, стоит собрать целую капсулу одежды, где все элементы будут сочетаться друг с другом, — посоветовала стилист.

Рекомендации для женщин 50+

В зрелом возрасте комфорт и элегантность выходят на первый план, поэтому специалист посоветовала:

не экономить на парео, туниках и легких накидках. Они помогут скрыть то, что вы хотите спрятать от посторонних глаз, и добавят образу благородства;

рассмотреть купальники, где есть трусики-шортики, или модели с высокой посадкой. Чем больше ткани, которая утягивает и формирует силуэт, тем выгоднее будет смотреться фигура.

Возраст — это не приговор для бикини. Носить его можно в любом возрасте, если вам комфортно и если это уместно. Элегантность на пляже подчеркивают именно аксессуары: стильные шляпки и со вкусом подобранные украшения, — заключила стилист.

В эпоху осознанного потребления и стремления к порядку все больше людей выбирают капсульный гардероб. Это не просто модное слово, а целая философия, которая позволяет выглядеть разнообразно и стильно, имея в шкафу всего 10–15 ключевых вещей. Главный секрет — не количество одежды, а ее сочетаемость. Как собрать много образов из небольшого количества вещей — в материале «Вечерней Москвы».