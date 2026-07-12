83-летний Харрисон Форд впечатлил поклонников своей формой

83-летний Харрисон Форд вновь доказал, что возраст — штука весьма условная. Папарацци застали звезду «Индианы Джонса» и «Звездных войн» во время велосипедной прогулки по Лос-Анджелесу, где актер продемонстрировал отличную физическую форму. В какой-то момент он даже снял майку, а затем достал из рюкзака белую футболку и продолжил поездку.

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Форд уже не раз рассказывал, что старается поддерживать себя в форме не ради внешности, а ради здоровья.

«Я верю в тренировки прежде всего как в способ избежать травм. Я старый хрыч, и мне нужно себя беречь», — с самоиронией говорил актер.

В его привычную рутину входят велосипедные прогулки, теннис и занятия в спортзале, а основу рациона составляют рыба и овощи.

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По информации Daily Mail, при этом сам Харрисон спокойно относится к возрасту и не мечтает вернуть молодость.

«Я не хочу снова быть молодым. Я уже был молодым, а теперь мне нравится быть старым», — признавался он.

Уже 13 июля актеру исполнится 84 года, однако завершать карьеру он не собирается. На вопрос о возможном уходе из кино Форд коротко ответил журналистам: