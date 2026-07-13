Дженнифер Лопес снялась в полупрозрачной блузе и коротких шортах

Певица и актриса Дженнифер Лопес показала фигуру в коротких шортах. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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56-летняя Дженнифер Лопес была замечена во время Недели высокой моды в Париже. Актриса вышла на публику в полупрозрачной разноцветной блузке с оборками и объемными рукавами, которую дополнила бежевыми короткими шортами и прозрачными босоножками на каблуках. Певица добавила к образу ободок, солнцезащитные очки, серьги и ожерелье. Знаменитость собрала волосы в пучок и сделала макияж. Артистка также показала фигуру в облегающей майке с декольте и льняных брюках.

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8 июля Лопес появилась в ресторане Siena на вечеринке Chopard, которая прошла в рамках Недели моды. Актриса была запечатлена в белом облегающем платье-миди с глубоким декольте, украшенном пером. Артистка добавила к наряду прозрачные туфли на каблуках, клатч, ожерелье и длинные серьги. Знаменитости уложили волосы в пучок с прядями у лица и сделали макияж с бордовой помадой.

Позже Дженнифер Лопес вышла на публику в «голом» платье из страз и накидке из перьев. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках и сумка-клатч. Волосы ей уложили легкими локонами и сделали вечерний макияж с белыми тенями.