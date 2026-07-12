Возлюбленная Тимати вышла на публику в кожаном топе с глубоким декольте

Девушка рэпера Тимати Валентина Иванова продемонстрировала фигуру в топе с глубоким декольте. Она опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Валентина Иванова вышла на публику в черном кожаном топе с глубоким декольте, который дополнила брюками в тон, клатчем и браслетом с бриллиантами, кольцами и ожерельем. Девушка позировала с уложенными распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

До этого Иванова снялась в белом лонгсливе и коротких голубых шортах. Модель дополнила образ часами, черной кожаной сумкой на плечо и серьгами. Возлюбленная рэпера собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа.

17 июня Иванова продемонстрировала фигуру после похудения. Модель опубликовала фото, где позировала в черном топе и легинсах на тренировке. При этом знаменитость отказалась от макияжа и укладки.

Позже Иванова стала гостьей открытия флагманского бутика Fantôme в Москве. Возлюбленная Тимати появилась на закрытом мероприятии в черном мини-платье с глубоким декольте и белом пальто. Образ дополнили лодочки на низком каблуке с острым мысом и черная сумка-клатч из кожи. Волосы ей уложили в аккуратное каре и сделали легкий макияж.