Ивлеева опубликовала фото в крошечном бикини

Блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева снялась в купальнике. Знаменитость поделилась фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя Анастасия Ивлеева показала, как отдыхала на озере. Блогерша была запечатлена в черном лифе бикини и красных плавках, которые дополнила солнцезащитными очками. Телеведущая собрала волосы в небрежный пучок и отказалась от макияжа. Она сидела на пледе с подругой.

«На озере», — подписала фото знаменитость.

25 июня Ивлеева показала, как отдыхала у моря, сидела на застольях и принимала грязевые ванны.

«Абхазия, как же хороша ты и прекрасна! Я влюблена по уши. Уговариваю супруга остаться здесь на все лето! Ну, во всяком случае, я точно твой частый гость! Спасибо тебе, райский край», — поделилась телеведущая.

Ивлеева путешествовала со своим супругом Филиппом Бегаком. Пара отдыхала у бабушки мужа.

В мае 2025 года блогерша вышла замуж за бизнесмена. Для нее брак с предпринимателем стал вторым в жизни. Осенью 2019-го Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея. Однако в 2021 году знаменитости объявили о расставании.