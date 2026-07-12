Вера Брежнева снялась в укороченном топе и джинсах

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» и певица Вера Брежнева продемонстрировала фигуру в укороченном топе. Знаменитость подливалась видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Вера Брежнева позировала перед зеркалом в черном укороченном топе и голубых широких джинсах. Певица снялась с распущенными волосами без укладки и без макияжа.

«Лето. Дом. Жизнь. Я», — подписала пост знаменитость.

© Соцсети

21 мая Вера Брежнева показала фигуру в черно-белом слитном купальнике с декольте, который дополнила солнцезащитными очками, золотыми кольцами, цепью и браслетом. Певица была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в нюдовых тонах. На одном из кадров, которые выложила знаменитость в личном блоге, она лежала на шезлонге.

Позже Брежнева вышла на публику в укороченном черном топе и шароварах. Образ поп-исполнительницы дополнили балетки из черной кожи, ожерелья, солнцезащитные очки и соломенная сумка на плечо. Волосы знаменитости уложили мягкими локонами и сделали легкий макияж. Певица гуляла по Баку и смотрела достопримечательности.