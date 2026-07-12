Анна Седокова пришла на концерт в кожаных брюках

Певица Анна Седокова в кожаных брюках появилась на публике. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Анна Седокова посетила концерт Егора Крида в Москве. Певица выбрала для мероприятия черную майку, кожаные брюки в тон и солнцезащитные очки. Поп-исполнительница позировала с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

3 июля Седокова опубликовала в Instagram вырезку из архивных видео с Янисом Тиммой — в день, когда баскетболисту исполнилось бы 34 года. На одном из роликов певица в купальнике запрыгивает на руки к Тимме и страстно его целует. В подписи Седокова обратилась к экс-возлюбленному:

«С днем рождения, моя любовь. Мы не смогли победить твое прошлое. И у нас нет будущего».

Недавно певица заявила в Instagram, что подвергалась насилию со стороны Тиммы. По словам звезды, бывший муж избивал ее и кидался ножом. Она отметила, что под угрозой была не только ее жизнь, но и здоровье детей.

Яниса Тиммы не стало в декабре 2024 года в ночь, которая следовала за днем рождения певицы. За несколько недель до этого супруги официально оформили развод. Сейчас родственники спортсмена судятся с Седоковой из-за его имущества.