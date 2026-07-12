Яна Рудковская выложила фото в купальнике и коротких шортах

Продюсер Яна Рудковская продемонстрировала фигуру в коротких шортах. Знаменитость опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Яна Рудковская снялась во время отдыха в Бодруме, Турция. Продюсер позировала в разноцветном слитном купальнике, который сочетала с красными короткими шортами Chanel, полупрозрачной сумкой и солнцезащитными очками. Она дополнила образ кольцами, браслетами и цепочкой с кулоном. Знаменитость была запечатлена с распущенными волосами и макияжем в естественном стиле.

В июне супермодель Водянова встретилась с Яной Рудковской на аукционе в Бодруме. Манекенщица позировала в черном мини-платье. Образ дополнили браслеты, серьги и подвеска. Волосы ей уложили прядями и сделали легкий макияж. Яна Рудковская предпочла для выхода белое платье и красную сумку-яблоко. Она также сделала укладку с тонкими локонами.

Недавно Рудковская показала фигуру в пестром купальнике. Продюсер отказалась от макияжа и укладки, показав свою естественную красоту. Рудковская уже несколько дней отдыхает в Бодруме и показывает фото досуга.