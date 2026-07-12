Решетова вышла на публику в платье с открытой спиной

Блогерша и модель Анастасия Решетова появилась на публике в платье с открытой спиной. Знаменитость поделилась видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Анастасия Решетова позировала перед камерой в белом макси-платье с вырезом на спине, которое дополнила массивными браслетами. Модель была запечатлена с распущенными волосами и макияжем на фоне водоема.

Решетова 16 октября 2019 года впервые стала матерью, она родила сына от рэпера Тимати. Модель говорила, что несколько лет не могла вернуть форму, которая была у нее до беременности. Экс-возлюбленная артиста добилась желаемых результатов после того, как ограничила себя в питании, отказалась от «вредной» еды и систематизировала тренировки в зале. Сейчас она довольна своим телом даже больше, чем до родов.

В июне Решетова призналась, что тайно вышла замуж. Новостью она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Модель опубликовала видео, в котором рассказала о своем бизнесе и личной жизни. В ролике она сидела в салоне и отвечала на вопросы.